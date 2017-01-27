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2018年12月8日星期六
簡迪前移顯潛力 新車待強化 中場屏障未建成 雙藍會難抵曼城
連格與摩帥唱反調：曼聯有時間重返前4
阿仙奴4將被揭季前派對吸笑氣
阿蘇復出助巴塞鬥愛斯賓奴
阿富汗貧童逃亡中遺失美斯球衣
西班牙拒小保加激進球迷入境
多蒙特訪史浩克演魯爾區打吡
足壇快遞：中島翔哉勢投狼隊
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抓緊人生機會 最強新丁變功臣 助港足東亞錦晉級 戒孩子氣求突破
感激李志堅提點 「加盟大埔改變了我」
石地街場出身 母親鼓勵投職業
鍾偉強檔案 Chung Wai Keung
港超前列大戰 富力東方分途出擊
傳占士籲湖人收購安東尼
桃田賢斗戴資穎入圍年度最佳
作客寶島夢想家 東方乘勇爭連勝
體壇快訊﹕丁俊暉全英賽16強出局
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【明報專訊】（請看附圖）
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