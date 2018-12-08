簡迪前移顯潛力 新車待強化 中場屏障未建成 雙藍會難抵曼城

車路士vs.曼城 now621台 明晨01:30直播

談論雙藍會，話題總難免涉及中場，特別是佐真奴費路，皆因哥迪奧拿今夏渴望把該名意大利國腳招入曼城的意欲，以頂替年紀偏大兼用波能力較遜的費蘭甸奴，實屬公開秘密。佐真奴最終選擇緊隨沙利步伐，離開拿玻里上車，此舉對曼城的影響僅出現於平行時空，在現實世界則只看到對車路士的影響，而最出乎意料的卻是，評價並非一面倒向好，尤其在藍軍近4場聯賽得1勝後反響更大。

佐真奴墮後屬「沙利足球」唯一選項

外界的批評在於佐真奴加盟後，把尼高路簡迪驅趕到右中場位置，認定乃楚材晉用，而看慣簡迪擔任鐵血防中的球迷，就更是感到納悶的主要族群。然而柏高會說，簡迪轉型以遷就佐真奴，絕非死路一條，也非藍軍跌watt的根源。事實是簡迪本屬傾向box-to-box的類型，就算在李斯特城以防中身分成名後，回到法國隊亦會被推前，直至過去1年左右才讓迪甘斯重置於中場底盤，因為法軍正好在同期變成反擊型球隊。

或許應該這樣說，簡迪的轉型不為遷就佐真奴，而是遷就車路士由干地的主守變為沙利的主攻。去季簡迪在干地麾下，已逐步嘗試較多用波；今季徹底改動職能，進步還是明顯的。例如近4戰中那場唯一勝仗，他偷波後直接造就柏度洛迪古斯攻陷富咸，便顯示出轉型的潛力，重新活用簡迪後上破敵的energy。當然，如此大手術不可能一蹴而就，前季哥帥入主藍月也沒有立即封王，最重要乃陣中有否適合的拼圖實踐沙利的戰術哲學。倘以此為本，放佐真奴在中場底盤便成唯一選項（除非有更優質的墮後中場）。

無可否認的是，佐真奴近日淪為箭靶，不敵熱刺一役暴露出無法應付超強高位壓迫。然而話得說回來，問題可非今日才存在，甚至並非佐真奴的個人問題。實情為，柏高不止一次在觀看意大利國家隊比賽時，見到佐真奴受壓下甩波犯錯。來到英超，印象中最先對他造成考驗的是曼聯，用桑馬達人盯人也大致夠殺，接着其他球隊自然懂得照辦煮碗。然而佐真奴既獲哥帥睇得起，自非泛泛之輩。由意軍到車路士，真正限制着佐真奴的，實為隊友未能提供其他outlet。

其餘中場需分擔轉守為攻重責

舉個例，同樣的熱刺，對阿仙奴時同樣用迪利阿里緊盯盧卡斯托拉拿，但兵工廠索性不經中路，改以左右翼衛為出路。慣用4人防線的沙利不見得需要效法阿仙奴，因為單計中場線的個人質素，車路士在英超算是數一數二，巴克里與羅夫度斯卓克擅長後上叩關，高華錫及法比加斯的冷靜傳送，更屬分擔佐真奴重責的最佳輔助，甚至中堅都可採取意式風格幫手運球和長傳。不過都係嗰句，羅馬非一日建成，即係話，車路士要贏曼城，今日未係時候。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。