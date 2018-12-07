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2018年12月7日星期五
紅魔逼和廠兵 摩帥感正面 聯賽3連和 阿仙奴各項賽事20場不敗
車仔反負狼隊 沙利促麾下為前4奮戰
雲帥領富咸倒戈賽和李城
體記協頒發體壇30傑 李麗珊黃金寶膺傑中之最
陳芷澄續戰LPGA 冀大滿貫晉級
韋二少108次「三雙」超傑特登第3
祖雲撼國米 艾歷尼：C朗失金球獎增動力
PSG兩連和 領次席14分
體壇快訊：河床小保加抵馬德里
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【明報專訊】（請看附圖）
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