體記協頒發體壇30傑 李麗珊黃金寶膺傑中之最

30傑選舉活動有101名候選運動員，來自26個運動項目，上月由體記協會員投票。最終李麗珊及黃金寶以1票之差力壓「牛下女車神」李慧詩，齊獲最高榮譽「傑中之最」。其餘30傑包括曹星如、吳安儀、石偉雄及歐鎧淳等。

上月在表演賽復出的曹星如，坦言有一段長時間養傷，沒資格獲頒30傑，笑言首次現場看到李麗珊真人，讚對方「很瘦」，並應傳媒要求下，與李麗珊及丈夫黃德森合照。李麗珊及黃金寶獲獎後不約而同稱，沒料到能獲獎，「珊珊」指香港體壇如今百花盛放，有賴本地傳媒支持，寄語香港運動員要珍惜現有環境發揮潛能。

崔浩然盼體壇以外新嘗試

另外，前日突然在社交網站宣布退役的劍擊港將崔浩然，昨出席晚宴時再被問及此事時稱，在雅加達亞運連奪兩銀佳績，也未有打消其退役念頭：「這令我更覺得可以開心地退役，若打得不好反而想博多一屆。」當被問到會否投身演藝界，他稱現階段不會急於下決定，亦有意重返校園讀書：「無論是甚麼界別，有機會的話都應該要試一試。」至於會否留在運動界，他稱希望以其他方式讓外界認識香港運動。