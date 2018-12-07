紅魔逼和廠兵 摩帥感正面 聯賽3連和 阿仙奴各項賽事20場不敗

曼聯中場保羅普巴及前鋒盧卡古退居後備，改由拉舒福特、安東尼馬迪爾及連格組成進攻鐵三角，阿仙奴則由奧巴美揚掛帥，而隊友後衛梅斯達菲於26分鐘頭槌攻門，曼聯門將迪基亞犯錯雙手將皮球拍入網意外落後。僅4分鐘後，曼聯便由馬迪爾追和。

迪基亞犯錯 盧祖擺烏龍

68分鐘，後備上陣才3分鐘的阿仙奴鋒將拿卡錫迪半單刀，馬高斯盧祖情急下擺烏龍令曼聯再度落後。阿仙奴僅開心1分鐘，哥拉辛拿斯回防出錯「助攻」連格射成2：2完場，並令阿仙奴12年來未嘗在英超從奧脫福凱旋。阿仙奴及曼聯完成第15輪比賽後同跌1級，分別以31和23分排第5和8位。

曼聯主帥摩連奴說：「這是我們不想要的賽果，但你還可說什麼？我的球員付出偉大的靈魂和心靈比賽，願為彼此而犧牲，我認為感覺正面。」他又特別提及很多球員昨仗處於困難中，例如後衛達洛治英超首次「擔正」、盧祖今季首次上陣、艾歷拜利兩個月來首為曼聯披甲。至於普巴及前鋒盧卡古未任正選方面，摩帥說：「拉舒福特、馬迪爾及連格可組成年輕、快速和富創造力的鋒線。我認為上陣15分鐘的普巴表現良好。」今次是曼聯繼去年12月後再次在英超連和3場。

洛賀丁膝部疑重創

阿仙奴領隊艾馬利則說：「己隊控制戰局。我們本可在某些時段鎖定勝局。我們的兩個入球出現後，曼聯很快扳平。」此外，守將洛賀丁於36分鐘因膝傷退下火線，傷勢或不輕。阿仙奴自8月下旬至今已保持各項賽事共20仗不敗。