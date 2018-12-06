25歲港劍手崔浩然宣布退役 亞運負傷摘銀 撰文稱展人生新一頁

世界排名19位的崔浩然昨公布將會退役，更表示早在2017年已有這打算：「當時我已訂立目標，指望2018年亞運，今年亦會是我最後一年代表香港作賽，所以比之前更努力，希望可取得最佳成績。感激家人、教練、隊友、好友，以及所有支持我的人，是你們成就了今天的我。」他又表示，是時候準備人生新一頁，但前路未有定案，相信運動員生涯的磨練，已令他成為一個不會輕言放棄的人。

總教練：尊重決定 覓接班人備戰東奧

崔浩然於雅加達巨港亞運男子花劍個人賽摘銀，但拉傷大腿後未能於團體賽上陣，最終隊友為他奪走男團銀牌。總教練鄭兆康表示，徒弟當時已有退意：「他很刻苦，是劍手的榜樣，但新傷舊患一直影響他，亞運團體賽時都要撐拐杖。」男子花劍港隊大有機會打入2020年奧運團體賽，如今留下張家朗、張小倫等主力，康教練稱：「這對實力肯定有影響，但港隊尊重崔浩然的決定。培養下一代亦需要時間，但我們會盡力去準備。」