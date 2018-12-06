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蘇甘保執教首戰僅負

【明報專訊】阿仙奴名宿蘇甘保（左）首執教鞭，昨晨帶領英乙榜尾球隊馬爾斯菲，於英格蘭聯賽錦標第2圈作客紐卡素U21，法定時間賽和1：1。在不設加時下，馬爾斯菲最終互射12碼以3：5不敵對手，無緣晉級。

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