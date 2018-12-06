Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報視頻
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
改革開放40年
偵查報道
圖片看世界
體育
2018年12月6日星期四
曼城挫屈福特創紀錄 得失球差+38 頂級聯賽近125年最佳
蘇甘保執教首戰僅負
25歲港劍手崔浩然宣布退役 亞運負傷摘銀 撰文稱展人生新一頁
李宗偉明年3月全英賽復出
公牛換帥首擊不敵溜馬吞7連敗
傳皇馬邀美斯C朗觀自由盃決賽
亨利上任第2勝 摩納哥脫降班區
紅鑽小勝鹿角 與仙台爭日皇盃
艾仙度沙托尼大埔探班
港女足東亞錦外炒蒙古仍出局
體壇快訊：歐鎮銘埃及賽負傷出局
電視精選
下一篇
上一篇
蘇甘保執教首戰僅負
prev
next
【明報專訊】阿仙奴名宿蘇甘保（左）首執教鞭，昨晨帶領英乙榜尾球隊馬爾斯菲，於英格蘭聯賽錦標第2圈作客紐卡素U21，法定時間賽和1：1。在不設加時下，馬爾斯菲最終互射12碼以3：5不敵對手，無緣晉級。
上 / 下一篇新聞
曼城挫屈福特創紀錄 得失球差+38 頂級聯賽近125年最佳
蘇甘保執教首戰僅負
25歲港劍手崔浩然宣布退役 亞運負傷摘銀 撰文稱展人生新一頁
李宗偉明年3月全英賽復出
公牛換帥首擊不敵溜馬吞7連敗
傳皇馬邀美斯C朗觀自由盃決賽
亨利上任第2勝 摩納哥脫降班區
紅鑽小勝鹿角 與仙台爭日皇盃
艾仙度沙托尼大埔探班
港女足東亞錦外炒蒙古仍出局
體壇快訊：歐鎮銘埃及賽負傷出局
電視精選
曼城挫屈福特創紀錄 得失球差+38 頂級聯賽近125年最佳
25歲港劍手崔浩然宣布退役 亞運負傷摘銀 撰文稱展人生新一頁
李宗偉明年3月全英賽復出
公牛換帥首擊不敵溜馬吞7連敗
傳皇馬邀美斯C朗觀自由盃決賽
亨利上任第2勝 摩納哥脫降班區
紅鑽小勝鹿角 與仙台爭日皇盃
艾仙度沙托尼大埔探班
港女足東亞錦外炒蒙古仍出局
體壇快訊：歐鎮銘埃及賽負傷出局
電視精選
prev
next
相關新聞
曼城挫屈福特創紀錄 得失球差+38 頂級聯賽近125年最佳