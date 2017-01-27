曼城挫屈福特創紀錄 得失球差+38 頂級聯賽近125年最佳

曼城是役有阿古路賽前操練受傷避戰，主帥哥迪奧拿亦有多個位置輪換，史達寧及拿樸迪等主力先列後備。不過全場控制戰局的「藍月」初段久攻不果，直至41分鐘才由利萊辛尼接應馬列斯右路傳中，近門用胸口撞入先開紀錄。

換邊後，球隊再憑加比爾捷西斯在禁區內左路橫傳予馬列斯，後者射入拉開比數至

2：0。不過，屈福特及後取回不少主動權，更在84分鐘由杜哥利近門混戰射入扳回一城，最終藍月亦以此比數險勝，取得聯賽7連勝，暫以15戰13勝2和得41分，穩站榜首。而球隊目前在聯賽入45球失7球，以正38球差成為125年以來，英格蘭頂級聯賽最大球差紀錄（1892/93球季新特蘭的紀錄為正39球）。

哥帥多輪換 不滿只險勝

賽後哥帥坦言：「雖然己隊是值得勝利的一方，但在英超比賽，每一分鐘都不能掉以輕心，當你領先兩球，要爭取的應是第3球，而非只求保持現狀。最後15分鐘對手的表現比我們更好，這足以令己隊落敗，球員應從中汲取教訓。」藍月下一場將於周六晚作客硬撼車路士，料除了奇雲迪布尼續因傷缺陣外，阿古路亦上陣成疑。此外，曼城目前正被歐洲足協（UEFA）調查涉違財政公平政策，UEFA主席透露將在短期內有結果，外界料最嚴重將禁止曼城下季參戰歐聯。對此哥帥賽後回應道：「如果屬實，我無話可說，但若然沒有這回事，大家就應該結束這個話題。」

般茅白禮頓韋斯咸齊主場取勝

至於同日上演的英超賽事，賽前4連敗的般尼茅夫，主場憑哥林威爾遜及賴恩費沙各建一功，以2：1力克哈特斯菲爾德返勝軌；白禮頓則在28分鐘已有後衛沙恩杜菲領紅，踢少1人下主場以3：1擊敗水晶宮，升上第10位；而韋斯咸就憑前阿仙奴射手盧卡斯佩雷斯梅開二度，主場以3：1挫卡迪夫城取兩連勝。