破C朗美斯壟斷 莫迪歷首奪金球獎 包攬兩大殊榮 克國總統讚「人民驕傲」

年內10奪個人獎項

莫迪歷今年無疑是球員生涯最光輝一年，除助皇馬在歐聯3連霸，更以隊長身分帶領克羅地亞隊，在今夏世界盃奪得史上最佳的亞軍。年內已9奪個人獎項的他，繼早前的FIFA年度最佳男足獎，昨晨再以753票，力壓C朗（476票）及基沙文（414票），奪得球壇另一最高榮譽的金球獎，成克羅地亞第一人，更打破C朗及美斯各贏5屆的壟斷局面。C朗與美斯甚至未有現身頒獎禮，前者胞姊其後在社交網暗指結果不反映足球現况，而美斯亦選擇陪伴家人未有現身。

基沙文列季席嘆失望

莫迪歷以33歲之齡，成為自2006年意大利中堅簡拿華路後，過去12年來最年長的金球獎得主。他得獎後感嘆：「我感到非常榮幸，這是我兒時的夢想，我從小已幻想，自己未來能效力大球會及贏得重要獎項，如今一一實現了。」而克國女總統格拉巴爾—基塔羅維奇，亦錄製影片道賀，形容其成就「是克羅地亞人民的驕傲」。

此外，法國星將基沙文最終只列第3名，但他大方恭賀屬同市死敵的莫迪歷：「雖然我有一點失望，但應為贏家感到高興。老實說，今年自己贏得了歐霸盃、歐超盃及世界盃，已是非常美好的一年了。」他又明言對未來爭取獎項充滿信心，「只要我繼續做好自己，為何不可？我現在正朝着好的方向發展，未來總有機會的」。至於女子金球獎則由效力里昂女足的挪威前鋒海格堡（Ada Hegerberg）奪得。值得一提的是，這是自1956年以來，金球獎首次頒發最佳女足獎項。