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2018年12月4日星期二
曼城征屈福特 史達寧強攻 阿古路無緣「快車」 紅軍絕殺落後兩分
修咸頓炒曉士 今季第2名下台主帥
英荷4強交鋒 葡軍迎瑞士
巴塞破「黃潛」重登榜首
國米被逼和 落後祖雲11分
吳安儀盼桌球入奧再戰大型運動會
亞運奪銅拒言休 李嘉文全力衝擊東奧
施丹伉儷飽覽香港景色 結束大中華區之旅
體壇快訊：港保齡5子無緣世界賽4強
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【明報專訊】（請看附圖）
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