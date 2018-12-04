曼城征屈福特 史達寧強攻 阿古路無緣「快車」 紅軍絕殺落後兩分

屈福特vs.曼城 now621台 明晨04：00直播

對於無緣上周六勝般尼茅夫的箭頭的阿古路之傷勢，哥迪奧拿曾稱對方可能無緣碰屈福特及周六迎戰車路士，但他昨日又說：「醫生上周五告訴我阿古路不能上陣。如果披甲，或者將倦勤4或5周。出現這種情况，意味着他並不安全。我此刻仍無頭緒，只能繼續詢問醫生。」今季英超已入8球的阿古路的缺陣，料令巴西球星加比爾捷西斯得以繼對般尼茅夫後，再與亦有8球進帳的史達寧合作攻堅。

主耶穌盼上陣證實力

然而，在俄羅斯世界盃「食白果」的「主耶穌」回歸後未復佳態，自8月19日主場大勝哈特斯菲爾德後便未嘗在英超建功，而在11月7日歐聯碰薩克達大演帽子戲法後受傷，至11月24日才復出，上仗終取代阿古路掛帥的他說：「我真的很希望能夠上陣。我時刻向哥迪奧拿表明想協助球隊。」與此同時，上仗打開紀錄的史達寧獲哥帥稱讚「改變比賽」，這名英格蘭國腳迄今也貢獻最多的6次助攻。對於麾下將迎接忙碌的12月，哥帥的秘笈是「睡多點、吃得好、酒不沾唇、準備充足及互相鼓勵推動」。

拖肥主帥否認高普曾道歉

至於利物浦昨仗與死敵愛華頓鬥至補時6分鐘，因對方的英格蘭首席門將比克福特未能及時解圍一個高波，皮球結果連中兩次門楣後跌下，被「紅軍」的後備上陣前鋒將奧歷治近門頂入奠勝，這幸運入球令領隊高普歡喜若狂，更跑入球場與門將艾利臣比加擁抱，他事後稱為自己的欠冷靜舉措即時向愛華頓領隊馬高施華道歉，但後者回應道：「不，高普沒有道歉。由於我看不到他的行為，所以不能指他不尊重。這是他的幸運日子。這就是足球。」至於比克福特則為自己的犯錯公開致歉。