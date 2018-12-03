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2018年12月3日星期一
北倫敦打吡戰峰迴路轉 廠兵挫熱刺 連續19仗不敗
曼聯逼和聖人 摩帥斥普巴是「病毒」
德國荷蘭外圍賽冤家路窄 英軍遇4東歐球隊
金球獎今揭盅 莫迪歷料大熱當選
C朗意甲第10球兼首領黃
入籍新血加盟港劍擊隊 江旻憓:最強陣容爭入奧運
東方首交白卷 悶和大埔失榜首
港隊麥迪遜賽列14 禾高現身獲全場掌聲
43歲川口能活掛靴
董之英沙西區16連霸
體壇快訊：居里復出無助勇士取勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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