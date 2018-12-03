北倫敦打吡戰峰迴路轉 廠兵挫熱刺 連續19仗不敗

阿仙奴初段佔優，9分鐘便因熱刺守將維頓漢犯手球獲判12碼，由奧巴美揚操刀射入，其隊友伊禾比4分鐘後近射未竟全功埋半場落後禍根。熱刺前鋒孫興慜先在23分鐘右路窄位勁射被阿仙奴門將賓特尼奴擋出。30分鐘，基斯甸艾歷臣左路開罰球予近柱的艾歷迪亞頂入扳平；3分鐘後，孫興慜被敵衛洛賀丁踢跌獲極刑，由哈利卡尼一針見血，以2：1超前完半場。56分鐘，奧巴美揚取得個人今季英超第10球，加上拿卡錫迪及盧卡斯托拉拿其後於75和77分鐘建功，阿仙奴終以4：2勝出。

拿卡錫迪托拉拿3分鐘內奠勝

另外，曾兩度執教愛斯賓奴的熱刺主帥普捷天奴賽前透露，在西甲已與阿仙奴領隊艾馬利是好友，並相信在對方領軍下，阿仙奴將前途似錦：「艾馬利與阿仙奴前帥雲格是徹底的兩類人。他效力不同歐洲球會時已展示能力。現在阿仙奴已進入新年代，新帥總有新主意和新作風。這可從英超季初及歐霸成績中看到。這球隊簽入的優秀新兵，令整支球隊擁有質素。」艾馬利過去曾依次執教的著名球隊有華倫西亞、西維爾及巴黎聖日耳門等。

車路士2：0輕取富咸升第3

至於車路士迎戰由倒戈主帥雲尼亞里領軍的榜末球隊富咸，主隊憑柏度洛迪古斯開賽4分鐘接應尼高路簡迪直線傳球後，扣過效衛射入遠柱打開紀錄。富咸其後不斷嘗試反撲，總計9射4中，比起16次攻門9「中框」的「藍戰士」不算太差，卻在82分鐘再失一球，當時夏薩特橫傳予羅夫度斯卓克射成2：0完場。車路士及富咸賽後同是14戰得31分和8分。