國際拳總行政失當受查 奧委會凍結東奧資格 曹星如奧運夢添變數

國際奧委會昨表示組成3人小組，調查國際拳擊總會（AIBA）內部問題，包括財務、管理及道德方面，其間該會不得與東京奧運組委會接觸，亦不能出售門票、上演資格賽及測試賽。國際奧委會又指，調查結果有可能影響國際拳總的資格，意味2020年東京奧運有機會剔走歷史悠久的拳擊項目。

自言不擔心 「依舊做好準備工夫」

不敗拳王曹星如（Rex）前晚克服眼傷，相隔13個月後，在灣仔修頓上演的表演賽取勝，賽後公布捨棄職業生涯22連勝往績，轉戰業餘擂台，希望一圓11年前的奧運夢。雖然前路茫茫，但他表示：「不擔心拳擊在奧運的命運，我依舊會做好準備工夫。業餘與職業拳賽難度一樣大，減磅、賽例等不同，體能要求不差於職業賽，我亦要重新裝備自己，出拳要更精準，步法要練得更好。」

香港拳擊總會主席葉國祥亦指，只會做好當下籌備工作：「我們有留意事態發展，但控制不了最後結果。總會將全力協助運動員備戰，預料星如明年2月會出戰首場奧運外圍賽，此前會方將找尋訓練機會，讓他或其他有意參加奧運的拳手，到海外或國內特訓。」

港拳總冀藉星如回歸吸贊助

獲星級拳手Rex回歸業餘擂台，葉國祥又表示為之感動，亦盼藉此吸引更多資源，改善本地賽配套：「星如多次表明很想為香港出戰，職業拳賽有拳酬，業餘拳手沒人工，他都願意犧牲，我們都很感動。若他能打入奧運，將是香港歷史。現時本地賽多在北河街體育館舉行，有星將加入能吸引觀眾，希望有更多贊助商關注，讓拳手在較好的場地及增加出外比賽和集訓的機會。」

記者：鄭嘉慧