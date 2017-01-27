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2018年12月2日星期日
阿仙奴熱刺打吡兵戎相見 兩大前鋒爭做神射手 主帥「友誼考驗」
紅軍迎打吡 高普讚拖肥近季最強
輪換險付代價 曼城反勝般茅續居首
拜仁險勝不來梅返勝軌
登陸日職與小白故劍重逢 韋拿轉投神戶勝利船
C朗涉姦案被爆曾認女事主說不
足壇快遞：河床不滿中立場兼閉門提訴
SUN周日足球直播
國際拳總行政失當受查 奧委會凍結東奧資格 曹星如奧運夢添變數
施丹訪港 表明將來再執教鞭
富力5：2大勝元朗暫登榜首
港女足東亞錦不敵中華台北
兩中國桌球手打假波遭禁賽
不敵孫完虎 李卓耀韓國賽4強止步
爵士簽高化 增強外線兼騰薪酬空間
東方ABL挫戰狼返勝軌
港將GT國家盃爭上頒獎台
體壇快訊：港隊保齡5人賽暫列17位
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【明報專訊】（請看附圖）
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阿仙奴熱刺打吡兵戎相見 兩大前鋒爭做神射手 主帥「友誼考驗」
紅軍迎打吡 高普讚拖肥近季最強
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