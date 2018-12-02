阿仙奴熱刺打吡兵戎相見 兩大前鋒爭做神射手 主帥「友誼考驗」

阿仙奴vs.熱刺 now621台 晚上22：05直播

雖云死敵惡戰當前，普帥日前接受英格蘭傳媒專訪時，卻娓娓道出他與艾馬利早在2012年結緣：「當時華倫西亞會長致電找我，希望我能執教該會，並透露是前任教練艾馬利向他推薦。雖然我當時不想離開愛斯賓奴，最終沒答應，但我也有致電艾馬利感謝他。」其後2人各為其主，但不時就各自球會及球員交換意見；艾馬利去年曾徵詢普捷天奴關於執教英超球會的建議，普帥也直言「英超一定適合你」。

奧巴美揚冀看齊亨利柏金

同類者，舉相似也。大概同樣信奉大量跑動、主動壓迫，令艾馬利視普捷天奴為最佳接班人。或者普帥未有料到的是，艾馬利離開巴黎聖日耳門後，下一個目的地竟是熱刺的同城宿敵「兵工廠」阿仙奴，而且艾帥一改雲格執教末期的頹風，目前已帶領兵工廠各項賽事連續18場不敗，其中奧巴美揚更以8個英超入球，與阿古路同列聯賽射手榜之首。

這名加蓬射手在迎戰熱刺前，豪言希望追隨亨利及柏金，成為兵工廠一大名將：「我喜歡擔任箭頭，但我亦很樂意以翼鋒身分出戰。事實上，亨利、伯金等名宿在英超成功的一大特點，正是他們既能以正前鋒姿態上陣，也可移任邊路及墮後出戰，這也是我在阿仙奴一大目標。」只是奧巴美揚雖勇，另一箭頭拿卡錫迪卻未知能否擺脫傷患上陣。

至於熱刺方面，近况與阿仙奴相比，亦毫不遜色，先是上輪對車路士的倫敦打吡中踢出今季代表作，以高速反擊及圍剿佐真奴費路兩大必殺技，主場3：1清脆擊敗藍戰士，兼打破對方今季不敗之身，再在周中歐聯1：0小勝國際米蘭。

熱刺打吡錄7連勝 平紀錄只差1仗

值得一提的是，熱刺至今已錄得打吡戰7連勝佳績，僅次1950至51年造出的8連勝歷史紀錄，而目前哈利卡尼在射手榜僅以1球之差落後奧巴美揚，他更已在打吡戰累積取得25球進帳，僅次名宿舒寧咸的32球，當中阿仙奴更是他最喜愛面對的球隊（在兵工廠身上取得7球，與韋斯咸並列最多）。他與上仗對車路士一役光芒四射的孫興愍，絕對有力再成為終結阿仙奴不敗紀錄的要員。

文：雲達基