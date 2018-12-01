盧卡古態沉 照出撼聖人 曼聯攻不銳守不穩 敵衛稱不足懼

曼城vs.般尼茅夫now621台 晚上11：00直播

修咸頓vs.曼聯 now621台 明晨01：30直播

英超13輪過去，曼聯只曾兩次兩連捷，遇列強車路士、曼城及熱刺錄得1和兩負，一度跌至第13位，目前則以6勝3和4負守在第7，被曼城拋離14分，被拋離的還有入球數目，「紅魔」的20球剛好只及「藍月」的一半，主因是去季最佳射手盧卡古自9月中作客屈福特建功後便「食白果」，因此被主帥摩連奴棄用，上場聯賽迎戰水晶宮雖復任正選卻又無起色，卻在周中歐聯主場險勝年青人才終貢獻本季首個助攻。

山神傷腿筋 摩帥恐需長唞

相比於盧卡古，山神更糟糕，英超和歐聯共只「擔正」7次，唯一入球於10月初迎戰紐卡素時取得，並因日前練習時觸傷腿筋勢無緣作客修咸頓，摩帥昨更坦言恐怕這智利國腳需長唞。至於「福仔」拉舒福特迄今只在英超入兩球，對年青人雖掛帥卻五度失機，料明晨之戰需再退居後備，改由盧卡古攻堅。值得一提的是，若非另一鋒將安東尼馬迪爾早前連續5場聯賽獨取6球，曼聯現時排名或更低。

榜首曼城迎般茅爭6連捷

攻力不足困擾曼聯，防守亦令摩帥頭痛，13場英超11仗失守合共21球，與同失5球的曼城和次席利物浦是相形見拙，域陀連迪路夫的缺陣或更令尾三的修咸頓有機可乘，後衛馬特泰基特便說：「曼聯再無法令人畏懼，你可從他們近期的表現得知。對方球員仍擁有難以置信的天賦，但我認為守力太脆弱，他們在掙扎中，不再是以往的曼聯。己隊今次可以打場翻身仗。」

另外，暫多利物浦兩分的曼城今晚雖有奇雲迪布尼、班捷文文迪、哥迪奧巴禾及文加拉等傷兵，但以其英超5連勝強勢，迎戰有中場謝法臣拿馬停賽及3連敗的的般尼茅夫應綽綽有餘。