港超新丁陳廣豪 放膽踢出一片天 防中轉型前鋒 爭做華人首席射手

富力R&F vs.佳聯元朗 廣州燕子崗體育場 下午14：30開賽 票價：$50

每年最後一天度過生辰的陳廣豪，年少總與同齡梯隊無緣，因為只差1天不符資格，今季菁英盃他未能以U22球員身分參賽。他的足球上多轉折，青訓出身黃大仙，在啟蒙教練何信賢麾下踢了多年青年聯賽，5年前改踢5人足球賽，過去兩季在港甲效力晉峰及永義，今季獲當年晉峰教練、現佳聯元朗主帥郭嘉諾邀請，才得到首戰港超的機會。

不過，過去司職防中的廣豪，在這位置表現未獲郭嘉諾滿意，結果今季轉型踢前鋒。相信季前也沒人料到，這21歲小伙子上季港甲只入1球，今季港超竟6場入4球，難怪他亦自言感覺夢幻：「一開始目標只求有上陣機會，完全沒想過入球，踢甚麼位置都沒所謂，最緊要有出場機會。現在感覺踢前鋒工作簡單點，只要入球就可以。」成功改造廣豪做射手，郭sir也感驚喜：「我看到他進攻的天分，每次入楔時間都很好，在季前友賽多次後上入球後，我決定將他『推前一格』踢邊鋒，他亦不負我和球隊的期望。」

季初6場入4球 遠射成殺着

「半路出家」踢前鋒，廣豪能夠屢有斬獲，關鍵在敢於起腳射門，而且多是直入死角的世界波，就連港足門神葉鴻輝及袁皓俊，也先後被他攻破大門。郭sir指這是廣豪的潛質：「他好肯起腳，多射門便會有成果。很多本地小將總是喜歡傳球不夠進取，未能以射門完成一個進攻。」廣豪則笑說：「去到那些位置，如果你傳失，一定會給隊友鬧。」憑季初狀態大勇，陳廣豪早前獲港足B隊徵召踢港澳埠際賽，在「地標戰」又入一記遠射世界波，但他未有自滿：「我覺得仍未應付到國際賽，踢多一兩年港超，才爭取做大港腳。反而現在目標想一季入10球，做到港超的華人首席射手。」

郭嘉諾冀愛將經歷鼓勵同路人

因組青春班，元朗在季前被視為降班熱門，但廣豪與球隊在季初大打爭氣波，打和傑志及和富大埔獲好評。遇上以熱血見稱的郭嘉諾，廣豪也笑言：「他對年輕球員要求很嚴格，每次操練後都會捉我們加操，比賽時亦未見過有教練像他做『大風車』（着球員走向前的動作）。」郭sir冀愛將的例子鼓勵他人，「陳廣豪從未踢過港足青年隊，起步較遲，過去際遇亦不太好，我希望這例子可刺激更多小將追夢。」

文：余瑋

圖：蘇智鑫

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