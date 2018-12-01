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2018年12月1日星期六
曹星如回歸業餘 備戰奧運 事隔1年復出贏表演賽 盼把握機會圓夢
潘啟情成唯一港職業拳手 月底赴濠江為世青冠軍鋪路
未與井上尚彌交手 星如職業生涯留憾
業餘職業拳擊賽有別 戰奧運面臨更大考驗
曹星如職業生涯戰績
曹星如（Rex Tso）檔案
張敬樂梁峻榮戰世盃德國站 誓登頒獎台搶分戰東奧
甄卓偉GT國家盃暫列第14
港超新丁陳廣豪 放膽踢出一片天 防中轉型前鋒 爭做華人首席射手
從反對到支持 父母變忠實球迷
中學師弟轉介跟操夢想 林衍廷助牽港超緣
施丹今午尖沙嘴會傳媒 晚上乘電車遊覽
巴利或轉戰意甲 經理人：他喜歡與C朗合作
傑志3蛋贈飛馬升第4 朱志光：傷兵多贏鬥志
體壇快訊：李卓耀孫完虎爭入決賽
盧卡古態沉 照出撼聖人 曼聯攻不銳守不穩 敵衛稱不足懼
阿仙奴首名出線 明撼熱刺壯行色
日職煞科 亞冠資格護級大混戰
足壇快遞：祖雲征費倫 C朗爭第10球
周六足球直播
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曹星如（Rex Tso）檔案
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【明報專訊】（請看附圖）
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曹星如回歸業餘 備戰奧運 事隔1年復出贏表演賽 盼把握機會圓夢
潘啟情成唯一港職業拳手 月底赴濠江為世青冠軍鋪路
未與井上尚彌交手 星如職業生涯留憾
業餘職業拳擊賽有別 戰奧運面臨更大考驗
曹星如職業生涯戰績
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