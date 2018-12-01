曹星如回歸業餘 備戰奧運 事隔1年復出贏表演賽 盼把握機會圓夢

文：鄭嘉慧

圖：馮凱鍵

在灣仔修頓約2000名拳迷入場見證下，職業生涯錄得22連勝的曹星如（Rex）克服眼傷，昨晚在3回合各3分鐘的表演賽，迎戰中華台北21歲業餘小將江奕宏。儘管因眼部重創休養多時，但Rex在3回合全程佔上風，多番施展組合拳擊中對手。已31歲的他對陣年輕對手，在3回合賽事體能不受影響，最終獲拳證一致裁定取勝。自去年10月擊敗日本拳手河野公平，Rex因眼部重創休息整整1年，其間失掉兩條洲際金腰帶，亦與初出道便合作的拳擊公司DEF Promotions約滿。

賽後含淚答謝拳迷支持

昨晚他在「Ultimate Extreme Fight」表演賽復出，賽後更帶淚說：「太耐沒比賽，很掛住比賽的感覺。自從大家知道我再打表演賽，收到很多打氣的訊息，多謝大家依然支持我。自己退步了很多，雖然早兩星期特訓，但仍有很多改善空間。」此時已哽咽起來的Rex，獲全程拳迷大喊「星如、星如」連聲打氣，他於是即席宣布未來計劃：「很多人問我是否退役，但我這段時間不斷想起11年前，自己在奧運外圍賽第一圈就被淘汰，當時不斷怪責自己沒用，今次希望2020年東京奧運，可以爭取到資格。無論成功與否，我都會盡全力，希望大家繼續支持我，裝備自己迎戰來年資格賽。」

2011年9月，Rex以香港首名職業西洋拳手身分，在九龍灣國際展貿中心「處子戰」擊敗中國對手，其後逐漸打出名堂，從家住屯門的屋邨小子，躍升熱血的不敗拳王。2015年，他摘下WBA國際拳王金腰帶，亦曾登上超蠅量級世界排名第1位。不過，去年10月在全城矚目下，他迎戰日本拳王河野公平，爭奪WBO國際拳王金腰帶，被撞至左眼重創，最終拳證在第7回合中止比賽，裁定Rex以點數取勝。自此一役後，Rex消失於公眾眼前，養傷多時後才間中出席商業活動，但均避談復出計劃。

密集訓練冀重新適應業餘節奏

這次宣布轉戰2020年東京奧運，Rex賽後帶着臉頰傷患在記者會笑言：「奧運年齡上限為40歲，我只有兩次機會，年紀再大也不知身體是否應付得來。以前錯過了，所以趁還有機會，很想再嘗試一下。」他又表示，過去兩周在廣州隨省隊特訓，時間未及職業生涯時長，現在每天只練3、4小時，但密集程度更高，出拳數量及步法練習均較多，之後將赴其他國家隊跟操，重新適應業餘賽節奏及打法，在明年4場計分賽爭取佳績。