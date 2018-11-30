體壇快訊：港足世界排名升3位

港車手今戰世盃第3站

場地單車世界盃德國站今日起一連3天上演，港隊在「牛下女車神」李慧詩休戰下，改由李海恩伙李燕燕明晨出戰女子團體爭先賽。李海恩今站同時會出戰爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽）。

胡兆康3人賽首日列41

港產世界冠軍組合胡兆康、曾德軒及麥卓賢，昨於南華會續戰保齡球男子世界賽，惟於3人賽首輪只合力打出1759分，在89隊中暫列41位。師弟謝晉軒、黃冠濠及黃鈞源，則以1627分暫排69位，今日轉戰次輪爭上前列。

港隊主場告負失粵港盃

港隊昨於灣仔修頓主場擺陣，在籃球粵港盃硬撼有多名CBA球員坐鎮的廣東隊，惟力戰半場已落後33分，最終在這次回合賽事以98：114慘負，連同首回合作客以30分之差落敗，兩戰兩敗失落冠軍。

咖哩仔鐵定下周日復出

勇士教練卡爾證實，早前拉傷大腿而休戰的史堤芬居里，將於香港時間下周日NBA常規賽作客活塞復出。此外，火箭雖有夏丹取得三雙，但球隊主場仍以108：128不敵獨行俠，後者有5名正選球員及兩名後備共7人得分達雙位數，成為球隊取勝關鍵。