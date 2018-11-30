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2018年11月30日星期五
利物浦敗走巴黎瀕出局 最後一輪必勝拿玻里 高普：晏菲路將演決賽
馬體會多蒙特攜手晉級16強
波圖主場挫史浩克首名過關
高普批尼馬插水 「快要死又站起」
熱刺擒國米 普帥：征巴塞凱旋出線
曹星如今晚再戰擂台 賽後偕拳總見傳媒 勢降格業餘
鄭展龍絕殺成亞冠最佳入球
港隊今戰GT國家盃
體壇快訊：港足世界排名升3位
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港隊今戰GT國家盃
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【明報專訊】國際汽聯GT國家盃今晚於巴林上演排位賽，香港派出KCMG車隊的甄卓偉（左）及區栢祥（右）應戰。二人昨晨出發當地準備，力求藉周六兩場選拔賽，爭入周日上演的正賽。
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利物浦敗走巴黎瀕出局 最後一輪必勝拿玻里 高普：晏菲路將演決賽
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