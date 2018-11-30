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波圖主場挫史浩克首名過關

【明報專訊】波圖主場以3：1擊敗史浩克04後5戰得13分，提前以首名出線16強。史浩克雖吞下分組賽首敗，惟因第3的加拉塔沙雷以0：2敗走包尾的莫斯科火車頭後，續落後次席史浩克4分，使後者得以次名出線。

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