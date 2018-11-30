Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報視頻
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
改革開放40年
偵查報道
圖片看世界
體育
2018年11月30日星期五
利物浦敗走巴黎瀕出局 最後一輪必勝拿玻里 高普：晏菲路將演決賽
馬體會多蒙特攜手晉級16強
波圖主場挫史浩克首名過關
高普批尼馬插水 「快要死又站起」
熱刺擒國米 普帥：征巴塞凱旋出線
曹星如今晚再戰擂台 賽後偕拳總見傳媒 勢降格業餘
鄭展龍絕殺成亞冠最佳入球
港隊今戰GT國家盃
體壇快訊：港足世界排名升3位
電視精選
下一篇
上一篇
波圖主場挫史浩克首名過關
【明報專訊】波圖主場以3：1擊敗史浩克04後5戰得13分，提前以首名出線16強。史浩克雖吞下分組賽首敗，惟因第3的加拉塔沙雷以0：2敗走包尾的莫斯科火車頭後，續落後次席史浩克4分，使後者得以次名出線。
上 / 下一篇新聞
利物浦敗走巴黎瀕出局 最後一輪必勝拿玻里 高普：晏菲路將演決賽
馬體會多蒙特攜手晉級16強
波圖主場挫史浩克首名過關
高普批尼馬插水 「快要死又站起」
熱刺擒國米 普帥：征巴塞凱旋出線
曹星如今晚再戰擂台 賽後偕拳總見傳媒 勢降格業餘
鄭展龍絕殺成亞冠最佳入球
港隊今戰GT國家盃
體壇快訊：港足世界排名升3位
電視精選
利物浦敗走巴黎瀕出局 最後一輪必勝拿玻里 高普：晏菲路將演決賽
馬體會多蒙特攜手晉級16強
高普批尼馬插水 「快要死又站起」
熱刺擒國米 普帥：征巴塞凱旋出線
曹星如今晚再戰擂台 賽後偕拳總見傳媒 勢降格業餘
鄭展龍絕殺成亞冠最佳入球
港隊今戰GT國家盃
體壇快訊：港足世界排名升3位
電視精選
prev
next
相關新聞
利物浦敗走巴黎瀕出局 最後一輪必勝拿玻里 高普：晏菲路將演決賽
馬體會多蒙特攜手晉級16強
高普批尼馬插水 「快要死又站起」
熱刺擒國米 普帥：征巴塞凱旋出線