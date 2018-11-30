利物浦敗走巴黎瀕出局 最後一輪必勝拿玻里 高普：晏菲路將演決賽

正當歐聯8組有7組已至少產生一支晉級球隊之際，「死亡C組」名不虛傳，經昨晨兩仗仍未知出線席位鹿死誰手，其中拿玻里藉咸錫打開紀錄，梅頓斯梅開二度，主場以3：1擊退包尾的貝爾格萊德紅星，以5戰得9分續領前，比挫利物浦後升上次席的PSG多1分。拿玻里出線生死戰是12月11日作客少3分的利物浦。

由於利物浦首循環曾作客以0：1負拿玻里，故此「紅軍」下仗只需以同一比數獲勝，便可藉較佳總得失球差過關；而另一晉級條件是取得球差2球或以上的比數勝仗。

拿玻里破紅星 肥安拒示弱

利物浦領隊高普說：「我們必須再次利用主場的優勢。拿玻里是非常優秀的球隊，己隊將需炮製一個特別的晚上，晏菲路將上演一場決賽。」事實是紅軍今季歐聯主場連勝PSG及紅星，但3場作客全敗（見右表），難怪高普對晏菲路寄予厚望。拿玻里主帥「肥安」安察洛堤也不示弱：「我們需在晏菲路有好表現，這是簡單不過的。事實是我軍現是領前球隊，這是賽前無人會相信的。這球隊帶給我興奮刺激。當你充滿激情，你便能做得更好。」至於PSG下場作客紅星凱旋便可出線。

回說PSG迎戰紅軍一役，主隊憑守將祖安巴尼特及前鋒尼馬於13和37分鐘建功領前，但紅軍完半場前由占士米拿操刀12碼得手，但終仍以1：2敗陣。

高普斥華拉堤收山腳應領紅

高普認為紅軍早應在24分鐘取得多打1人的優勢，因他認為向愛將後衛祖高美斯施展「收山腳」的PSG中場馬高華拉堤應被逐：「我清楚目睹。那是一個紅牌，與其他500個黃牌是不同顏色的。」他又指球證共向紅軍拔出6面黃牌，使其麾下比賽時像「屠夫」般。