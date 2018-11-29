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2018年11月29日星期四
曼聯險勝出線 費蘭尼絕殺年青人 摩帥歸功迪基亞
皇馬兩球淨勝羅馬 兩軍提前篤定首次名
歐聯昨日賽果
廠兵征烏國不敗即出線 主隊球場結冰 轉赴基輔交手
FE新季香港站減看台擴E-Village
占士低迷 湖人慘負金塊32分
徐志堅將赴日備戰京都馬拉松
李城淘汰聖人 英聯盃闖8強
體壇快訊﹕自由盃決賽次仗境外舉行
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歐聯昨日賽果
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【明報專訊】（見表）
曼城拜仁阿積士晉16強（圖）
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曼聯險勝出線 費蘭尼絕殺年青人 摩帥歸功迪基亞
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