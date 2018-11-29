曼聯險勝出線 費蘭尼絕殺年青人 摩帥歸功迪基亞

曼聯此役擁有66%控球率，21次攻門也比年青人多10次，卻苦無入球出現，直至補時1分鐘才憑後備上陣的盧卡古助攻費蘭尼奠勝。1：0的勝果是曼聯今季歐聯主場首個入球和首次報捷，對此摩連奴說是個「不好紀錄」，但他仍為能在難打的H組脫穎而出而高興，並總結自己參戰歐聯14季道：「由我執教的球隊從沒在分組賽出局。我沒有參加歐聯那季，我贏了歐霸（曼聯2017年奪標）。」

棄山神用福仔 稱如傳媒所願

摩帥將昨仗歸功於傳言轉會巴黎聖日耳門的迪基亞：「沒有這世上最佳門將在70分鐘的獻出難以置信的精彩撲救，曼聯不會有入球和不能勝出。若曼聯想成為最佳球會，便一定不能放走他。」惟入球功臣費蘭尼一箭定江山前右手曾觸球，他為此辯稱：「對我來說，這不是手球。當時我控下皮球，若我的手觸及它，也不是故意的。這入球出現於適當時刻。」

摩帥又解釋以此役有5次錯失入球機會的「福仔」拉舒福特掛帥道：「這個晚上由拉舒福特踢9號位置，這是你（傳媒）要求的。那是你時常要求的，現在如你所願。缺陣的阿歷斯山齊士沒有受傷。

此外，盧卡古自3月至今未嘗在主場建功。你問他為何沒有正選上陣？你令我陷於困難。」摩帥亦明白前路荊棘滿途：「下圈有些球隊的實力勝過己隊。當一支球隊能打入8強，什麼事情都可發生。」

C朗破天荒歐聯百勝 祖雲晉級

至於賽後續多曼聯兩分的榜首球隊祖雲達斯迎戰華倫西亞方面，主隊藉基斯坦奴朗拿度（C朗）在59分鐘貢獻這賽事首個助攻予文迪蘇傑奠定勝局，以1：0小勝，而C朗亦成為史上首名在歐聯取得100勝的球員。祖雲及曼聯H組最後一輪分別作客年青人及華倫。

（歐聯消息）