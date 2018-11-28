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2018年11月28日星期三
瀕臨出局 麥巴比尼馬復出救駕 迎紅軍無失分空間 PSG求演法國世盃奇蹟
迪哥基沙文疑內訌 撼摩納哥影響士氣
熱刺球場草地欠佳 倘礙發揮或致賽事延期
歐聯分組賽第5輪賽程
河床捲紀律聆訊需辯護 南美自由盃復賽無期
NBA蟬聯全球最高薪聯賽
東方主場不敵黑熊3連敗
謝晉軒黃鈞源世界賽雙打出局
紐卡素險勝般尼 3連勝暫脫降班區
體壇快訊﹕李卓耀誓闖韓國賽16強
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【明報專訊】（請看附圖）
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瀕臨出局 麥巴比尼馬復出救駕 迎紅軍無失分空間 PSG求演法國世盃奇蹟
迪哥基沙文疑內訌 撼摩納哥影響士氣
熱刺球場草地欠佳 倘礙發揮或致賽事延期
歐聯分組賽第5輪賽程
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