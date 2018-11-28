體育
下一篇 上一篇

紐卡素險勝般尼 3連勝暫脫降班區

【明報專訊】紐卡素昨晨英超獨腳戲作客般尼，因球證評核員心臟病發而延遲30分鐘開賽，而前者憑費達歷高費南迪斯及施亞蘭奇勒（左）各建一功，以2：1擊敗對手，聯賽3連勝後升上第13位，暫時逃離降班區。

上 / 下一篇新聞