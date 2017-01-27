瀕臨出局 麥巴比尼馬復出救駕 迎紅軍無失分空間　PSG求演法國世盃奇蹟

巴黎聖日耳門vs.利物浦 香港開電視77台、now643台、有線602/662台 明晨04：00直播

儘管在法甲14連勝，PSG在歐聯只曾挫貝爾格萊德紅星，除9月敗走利物浦，兩和拿玻里亦輸對賽作客得球。若拿玻里主場獲勝，PSG同時間落敗，便只能與紅星在最後一場爭歐霸淘汰賽席位。不過，麥巴比認為球隊仍掌握自己的命運，目光放得更遠：「要贏冠軍，你需要每步到位，信心可助我們在漫長的比賽中走得更遠。」

文尼患病上陣成疑

麥巴比對冠軍的感覺絕不陌生，他今夏與法國隊高舉大力神盃。下月滿20歲的「忍者龜」認為，世盃奪冠之路能供PSG現階段參考，特別是16強反勝阿根廷一役：「在世界盃分組賽，沒有人想過我們能堅持到最後捧盃。當然，歐聯的比賽更多，很難看得太遠。」他亦渴望更多歐聯比賽，因為「與頂級後衛交手是一門樂事」。

麥巴比與尼馬因上周國際賽受傷而缺席聯賽，周一全面復操，法國《隊報》更指他們將正選。球隊上周亦有養傷多時的丹尼爾艾維斯等復出，陣容更完整。相反利物浦陣前有文尼患病，雖有趕往巴黎會合，但不確保正選。他們上仗意外不敵紅星，文尼認為連場硬仗下球隊感到疲勞，但不應是兩場作客告負的藉口。

拿玻里迎紅星兼職電工

而為免要與拿玻里最後一場決戰，即使有聯賽硬撼愛華頓的後顧，紅軍也有勝出的需要。有可能取替文尼的梳頓沙基利稱球賽難度高，但「會證明利物浦是何等優秀」。他又有信心球隊會在今季首奪英超，關鍵是專注自己，不被榜首的曼城所影響。

同時間出賽的拿玻里會主場對貝爾格萊德紅星，聯賽正選的梅頓斯或屈居米利克之下，先列後備。球隊仍有施蒙尼華迪等3名長期傷兵，紅星會續用上場梅開二度的兼職電工柏夫哥夫掛帥。

（歐聯消息）