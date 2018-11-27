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2018年11月27日星期二
C朗迎華倫誓吐烏氣 首循環領紅 冀領祖雲報捷出線
皇馬傷兵嚴重 僅20人征羅馬
曼城作客里昂欲報唯一敗陣之仇
男拔萃D1連續3屆封王 決賽初哥港華無緣再創奇蹟
胡兆康世界賽無緣4強 明伙麥卓賢衝冠
維埃里搏鬥癌症1年 推自傳分享經歷
西維爾小勝壓巴塞登榜首
哥利亞完場前建功 拉素逼和AC排第4
克羅地亞奪台維斯盃 女總統到賀
體壇快訊：吳安儀業餘世界賽出局
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【明報專訊】（請看附圖）
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