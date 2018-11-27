C朗迎華倫誓吐烏氣 首循環領紅 冀領祖雲報捷出線

祖雲達斯vs.華倫西亞 now645台 明晨04：00直播

曼聯vs.年青人 now643台、有線603/604台 明晨04：00直播

33歲的C朗今夏捨效力9年的皇家馬德里投祖雲達斯，經意甲首3周「食白果」後，終在迎戰薩斯索羅包辦兩個入球令「斑馬兵」以2：1勝出，之後接連建功和貢獻助攻，迄今已入9球僅少領前射手榜的熱拿亞的波蘭前鋒比亞迪克1球，5次助攻則亦只落後首位AC米蘭西班牙中場蘇索，難怪他說：「我的工作進展良好。我對意大利足球適應得不錯。」

效力皇馬西甲主場7破華倫

然而C朗的意甲逐漸順風與歐聯的遭遇卻是兩回事。9月中的歐聯H組首戰返回西班牙作客華倫西亞，C朗（圖a，資料圖片）便因扯對方球員頭髮在29分鐘被逐，無緣翌仗主場大勝年青人，之後復出他作客倒戈曼聯也無建樹，上仗迎戰「紅魔」雖開齋，祖雲卻於末段連失兩球以1：2見負。迄今零助攻的他說：「這就是足球，最重要的是球隊獲勝。我感謝加盟後眾隊友的支持。」

中堅邦路斯亦大讚C朗道：「他是世上最佳球員，他擁有過人的專業操守。」邦路斯又劍指明晨主場一舉拿下華倫提早出線16強。事實是C朗效力皇馬期間多次攻破華倫大門，當中包括西甲主場7次建功（見表），助皇馬錄得4勝1和。祖雲現4戰得9分，分別多次席曼聯及第3的華倫兩分和4分。

曼聯迎戰年青人無失分空間

英超暫列第7的曼聯迎戰只得1分包尾及有年青人方面，暫有守將域陀連迪路夫及馬高斯盧祖倦勤，而新兵後衛達洛治則傷後未復狀態，惟日前只能在主場與護級的水晶宮互交白卷後，主帥摩連奴怒斥麾下缺鬥心。曼聯此役幾乎是非勝不可，事關他們的最後一場分組賽對手正是主隊華倫，兩軍首循環在奧脫福打和0：0。