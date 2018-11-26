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2018年11月26日星期一
車路士負熱刺不敗告終 跌出前3 沙利：一場災難
奧巴美揚復出奠勝 兵工廠挫般茅止3連和
杜奧巴有意轉任教練 稱與摩帥共事助掌竅門
球員受傷 自由盃決賽延期 河床球迷襲小保加隊巴
C朗臉畫紅線撐女權 球迷重提涉姦案
尼馬麥巴比歐聯撼紅軍或復出
歐洲主要賽果
勇士挫帝王 咖喱仔復操迎作客硬仗
傑志東方菁英盃同告失分
足壇快遞﹕巴塞逼和馬體會續居首
F1煞科 咸美頓11冠謝幕 艾朗素告別麥拿侖 各隊執位來季變天
曾德軒劉冠濠世界賽主場齊失利
首挫世界一哥 陳浩源嘆終能超越「神」
體壇快訊：蘇奧巴治港壁賽奪冠
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歐洲主要賽果
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【明報專訊】（請看附圖）
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車路士負熱刺不敗告終 跌出前3 沙利：一場災難
奧巴美揚復出奠勝 兵工廠挫般茅止3連和
杜奧巴有意轉任教練 稱與摩帥共事助掌竅門
球員受傷 自由盃決賽延期 河床球迷襲小保加隊巴
C朗臉畫紅線撐女權 球迷重提涉姦案
尼馬麥巴比歐聯撼紅軍或復出
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