意外陰影化動力 破浪成就風之后 大頭妹放眼東奧揚帆

8月雅加達巨港亞運，花名大頭妹的21歲港將馬君正，伙同齡戰友何允輝首度出征，即奪走RS：One混雙銀牌。大戰過後未及休息，本月中她又轉赴澎湖，在傷心地出戰RS：X亞洲賽：「兩年前在此出戰世界賽，遇上大風情况一時決心不夠，便與帆板碰撞後血流披面，當時我以為割走了鼻子，連教練和隊友也被傷口嚇怕，慶幸縫針過後沒大礙。」

世界賽遇大風險破相

這次重回舊地克服陰影，她在女子組鬥足一星期，終於首嘗亞洲冠軍滋味。掛上亞運銀牌，手握亞洲賽獎座，大頭妹回到赤柱訓練基地，終於鬆一口氣，也把過去鬱結一掃而空：「在澎湖經歷了很多，但這也是成長的一部分。記得剛轉做全職運動員，一整年也不知自己做什麼，亞洲賽鬥足兩年，兩年都是三甲不入。亞運獎牌是一次轉捩點，這次亞洲賽用奧運帆板，能夠奪冠也是一支強心針，證明自己原來有實力。」

登亞洲之巔打下強心針

風帆引領大頭妹怒海逐浪，也曾經是其父的「教女法寶」，希望女兒在多變的海上世界，磨練意志與解難能力。從迷失到登上亞洲之巔，這小妮子不負摯親所望，卻笑言要多謝另外兩個背後男人。自幼跟隨前港將何智豪出海，她先是笑說亦師亦友的對方，熱血得令人不敢輕言放棄：「近兩年颱風把他的水上運動中心夷為平地，他都堅持重建繼續奉獻這項運動。這次亞運與Rafeek （何允輝）拍檔，也給我另一次衝擊。他的鬥志和韌力很強，平日最愛說『Never say never』，也是這句說話，總能在我失意時，重新燃起我的決心。」

今季寫下圓滿句號，在大頭妹眼中卻是另一起點。東京奧運兩年後開戰，港隊早已着手準備，下月展開3周冬訓，明年1月起轉戰多站世界盃，寓戰於操後再借大戰作隊內選拔。然而帆手艱苦備戰，男、女子組卻只能「活一個」，爭取合共兩個奧運資格。現實雖是殘酷，但大頭妹笑對挑戰，渴望從體能上裝備自己：「過去我都是靠感覺與技術搭夠，這一年來爭取多留港特訓，就是想有針對性體能訓練，改善這一直以來的弱點。奧運是每個運動員的夢想，體能以外也要多累積經驗，即使付出好多，才可以有一點回報，但我相信付出得多，才有機會去競爭，爭入奧運。」

文、圖：鄭嘉慧