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2018年11月25日星期日
曼城紅軍大勝續居首次 兩軍保持不敗 主帥皆信可應付密集賽程
阿仙奴爭17場不敗 艾帥冀先做好防守
雲尼亞里首領富咸即返勝軌
皇馬作客慘吞伊巴3蛋 蘇拿利首坐正即告負
夢想FC反克大埔 破1年法定時間不勝魔咒
居里遇車禍無恙 勇士挫拓荒者止連敗
艾朗素勢迎F1最終戰 黑帝煞科排頭位
懷爾港高球賽續居首
足壇快遞：多蒙特買斷艾卡沙
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意外陰影化動力 破浪成就風之后 大頭妹放眼東奧揚帆
親弟勢踏全職路 寄語一切隨心
感激李麗珊 金牌育幸福一代
東方不敵印尼騎士吞兩連敗
港保齡隊主場戰世界賽 三子領銜分途爭佳績
體壇快訊：世界二姐港壁賽首封后
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼城紅軍大勝續居首次 兩軍保持不敗 主帥皆信可應付密集賽程
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