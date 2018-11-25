曼城紅軍大勝續居首次 兩軍保持不敗 主帥皆信可應付密集賽程

榜首的曼城作客有前帥柏歷堅尼倒戈的韋斯咸未遇考驗，多番以兩翼地波傳中，大衛施華、史達寧及利萊辛尼接連建功，半場已領先3：0，換邊後辛尼再入1球，淨勝4球完場，賽後13戰得35分，領先同日贏波的利物浦兩分。利物浦到訪屈福特則早段陷入膠着，最終要靠前線三叉戟組織合作，先由穆罕默德沙拿67分鐘近門打破悶局。右後衛阿歷山大阿諾特則在76分鐘彎入罰球，加上羅拔圖法明奴89分鐘頭槌執雞，即使隊長佐敦軒達臣兩黃一紅被逐，但紅軍維持3球勝果，與曼城一樣今季13場僅失5球，前者創下隊史開季最佳的防守紀錄。

毋懼一周雙賽 哥帥拒增兵

曼城與利物浦自昨晚起，直至明年1月3日會師曼徹斯特市前，都會一周雙賽，是兩隊不敗球隊爭標的重大考驗。早前有報道指曼城有意購入中場球員，而左後衛班捷文文迪亦因膝傷，需休戰10至12星期，不過哥帥否認有引援的必要：「我很滿意球隊陣容深厚，一些青年軍球員也可以支援部分時間，不用1月時去轉會市場，絕對不需要。」

相比曼城，持續擴軍的利物浦新近有前鋒沙迪奧文尼續約，球隊與大部分主力合約最少到2023年才完結，領隊高普認為眾人先後續約，是對紅軍投下信心一票：「之前幾年有球員視利物浦為踏腳石，但現在他們都覺得在這裏都可以有成績。這不單純是一個簽署，更是對外的一種姿態。」而後衛祖高美斯亦希望，今年增兵成效會在這段時間展現。

盧卡古傷癒復出 曼聯悶和水晶宮

同時間出賽的曼聯，在奧脫福則只能悶和水晶宮0：0。領隊摩連奴承認自己受比利時主帥馬天尼斯邀請，早前探望在球會表現啞火的前鋒盧卡古。他又不相信阿歷斯山齊士明年1月離隊的傳聞，認為對方持續有進步，但若然球員要求轉會，他不會阻撓，並相信球隊有力在今年打入前4。