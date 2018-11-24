茹健德提侄兒：遠射傳入禁區入楔

【明報專訊】16年球員生涯，茹健德只效力愉園。這港足名宿跟侄兒一樣，首次入選大港腳都在20歲，機會同樣突如其來。伯父鼓勵侄兒今次入替1分鐘，下次便要爭取上陣10分鐘，並提點司職中場的他，每場都要嘗試做3件事：「遠射、傳入禁區、入楔攻門，上、下半場至少各做1次，如果每仗都有攻門甚至入球，每個教練都會喜歡挑選這類球員。說來容易，一切要靠臨場判斷能力，踢波最重要也是這方面。」
兩人同於20歲首做大港腳
58歲的茹健德已掛靴25年，現時仍活躍於本地球圈，不時參與名宿比賽。對於侄兒今次入選港足，「肥仔德」笑言情况似曾相識：「當年我都是被外籍教練（北愛爾蘭籍教練麥柏蘭）突然徵召做大港腳，記得是1980年，同樣20歲。」
司職防中的茹健德，曾獲選1985年港甲最佳11人，因傷無緣當年港足作客國足的「五一九之役」。他評價侄兒技術較他同齡時還要好，更善於盤扭，但需要有突破：「現今年輕一代普遍技術不錯，但到成年階段就突破不到樽頸。若踢港超一、兩年沒進步，很容易愈踢愈沉，香港近年亦因而較少後起之秀。茹子楠有天分，後天也很努力，我相信他的機會陸續有來。他入選港隊亦是好現象，反映新教練願意起用新人，同時刺激現役港腳要再加把勁。」
只效力愉園 85年港甲最佳11人
茹子楠在港超上陣機會寥寥，即獲選做大港腳，但茹健德認為侄兒非時來運到：「如果他上季無進步，梁守志（東方足球總監）便不會留他，本地球圈是很現實的。所以我曾向他說，想爭取更多出場機會，就要比其他隊友更勤力操練，否則永遠不能站穩一席。」