茹健德提侄兒：遠射傳入禁區入楔

兩人同於20歲首做大港腳

58歲的茹健德已掛靴25年，現時仍活躍於本地球圈，不時參與名宿比賽。對於侄兒今次入選港足，「肥仔德」笑言情况似曾相識：「當年我都是被外籍教練（北愛爾蘭籍教練麥柏蘭）突然徵召做大港腳，記得是1980年，同樣20歲。」

司職防中的茹健德，曾獲選1985年港甲最佳11人，因傷無緣當年港足作客國足的「五一九之役」。他評價侄兒技術較他同齡時還要好，更善於盤扭，但需要有突破：「現今年輕一代普遍技術不錯，但到成年階段就突破不到樽頸。若踢港超一、兩年沒進步，很容易愈踢愈沉，香港近年亦因而較少後起之秀。茹子楠有天分，後天也很努力，我相信他的機會陸續有來。他入選港隊亦是好現象，反映新教練願意起用新人，同時刺激現役港腳要再加把勁。」

只效力愉園 85年港甲最佳11人

茹子楠在港超上陣機會寥寥，即獲選做大港腳，但茹健德認為侄兒非時來運到：「如果他上季無進步，梁守志（東方足球總監）便不會留他，本地球圈是很現實的。所以我曾向他說，想爭取更多出場機會，就要比其他隊友更勤力操練，否則永遠不能站穩一席。」