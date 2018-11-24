大港腳試啼聲 茹子楠追逐伯父成就

文：余瑋 圖：鄧宗弘

首做港腳上陣1分鐘 返回球會增信心

每當提及茹子楠的報道，總會加上伯父是港足兼愉園名宿茹健德。這年僅20歲的新晉大港腳，毋懼名將之後的壓力，反而感激從小已獲伯父循循善誘：「我和伯父關係幾好，每當見面話題都離不開足球。由我第一年加盟東方龍獅，他已督促我要多點練習，要建立強項。」

冀學習伯父護球強項

對於伯父代表港足的事迹，「魚子」直言只能從網上片段、或伯父分享剪報及相片才得悉，印象最深的，是伯父出眾的護球能力：「我初中時常被伯父帶去跟其老隊友踢波，他真的是好波，雖然身形較大份，但對手總是搶不到他的球，自己都想學他這方面。」

茹子楠今季港超對夢想FC，憑下半場後備入替45分鐘的活躍表現，獲港足新帥加利韋特青睞，徵召入港足決選大軍。上月中友賽作客印尼，這身穿港足12號球衣的小伙子，在完場前後備上陣1分鐘，一個攔截、一次傳球，完成大港腳「地標」。

自覺能力心態仍未達標

看似一步登天，魚子坦言百感交集：「在港隊操練（圖2左）其實很緊張，不夠膽表現自己，連教練韋特也留意到，拉我一旁說，他是相信我的能力才選我入隊，着我要相信自己。第一次為大港腳上陣感覺幾驕傲，但自覺能力和心態仍未達標，想在港足B隊踢省港盃等賽事再磨練。」不過這次突如其來獲徵召代表大港腳，魚子回到東方操練也信心大增，「操練的心情都興奮點，信心好像都加強了。」

雖然成為大港腳，但茹子楠的今季目標沒變，仍然是在球會爭取更多聯賽上陣機會，並說：「鍾偉強（23歲港將）在東亞錦標賽入波後，感覺年青球員都可為港足出一分力，自己都要爭氣點，準備更好迎接下一次機會。」