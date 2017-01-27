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2018年11月24日星期六
熱刺棄英超保歐聯？ 難凌駕列強 碰車若輸亦無妨
曼城新舊主帥對決 柏歷堅尼拒怨哥帥搶飯碗
摩帥批福仔馬迪爾等4將「被寵壞的孩子」
雲尼亞里富咸地標迎聖人 目標不失球取分
奧斯爾贈威廉王子槍手球衣
巴塞榜首大戰征殘陣馬體會
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茹健德提侄兒：遠射傳入禁區入楔
去年菁英盃迎生涯地標戰 明日正選盼展示成長
陳浩鈴左手水疱影響 港壁賽8強出局
時隔9年施丹下周再訪港
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足壇快遞﹕港女足下周三征東亞錦
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【明報專訊】（請看附圖）
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