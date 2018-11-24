熱刺棄英超保歐聯？ 難凌駕列強 碰車若輸亦無妨

熱刺vs.車路士 now621台 明晨01:30直播

既然形容熱刺印象不符現實，循例也要解釋一下。真相是，他們創出了球會史上最佳英超開季，排名卻被壓落第4，全因今屆太不尋常，12輪後仍有3隊不敗（而且堅係多贏少和），乃英格蘭頂級聯賽破天荒第一次。至於歐聯，本就被視為身處最難打的一組，而熱刺大致顯出競爭力；若然根據xG（expected goals）推算，假如熱刺多點運氣，現在只會落後次席的國際米蘭1分，出線形勢自不可同日而語。

缺優秀墮後中場

然而倘要說今季的熱刺勁過巴塞勁過曼城，或最低限度，勁過前屆英超攞亞軍的那隊熱刺，柏高也未至於厚顏如此。熱刺今夏在轉會市場零收購，影響是明顯的，惟若把零收購完全跟新球場榨取資源掛鈎，邏輯也說不通。事實是球場起咗幾年，來到今季即將啟用才受注目，要話無錢買人，理應屬興建期間之事吧。押後進駐新場，某些計劃被打亂乃合理假設，卻該不關乎夏季轉會交易——或退一步，也不足以導致全無新兵入伍。

老實說，柏高相信熱刺硬要為買而買的話，總可挖到啲錢，只是與其胡亂入錯貨（在普捷天奴掌帥前經常發生），倒不如保守些、節儉些，反正陣中各個位置都有材可用——除了墮後中場這個位置。柏高這裏所指的墮後中場，並非單純旳硬朗防中，而是能夠用波、受壓迫時可乖巧轉身或傳球上前，亦具備位置感掩護後衛。原有的迪比利退化嚴重，接班的哈利雲克斯遭傷患阻礙進度，乃熱刺今季攻守轉換不及以往順暢的結構性不足。

如果以盧卡斯莫拉需要半年適應兼改打前鋒才踢出身價為鑑，市場上有否確保即食的墮後中場可供羅致頓成疑問；如果有，熱刺要用多少錢方能打動對方來投，又是另一疑問。新球場不該成為收購良將的障礙，反之可營造球會前景光明的想像。可是講到底，最重要的始終是對爭標前景的想像。就像後年約滿的基斯甸艾歷臣，熱刺跟他討論續約好幾個月，至昨天普捷天奴仍僅稱「非常努力中」；此無他，向艾歷臣招手的巴塞皇馬聖日耳門，爭標想像絕對遠勝熱刺。

歐戰短途賽 爆冷機會較高

這便是文首柏高提出棄英超保歐聯的思路，考慮的是如何經營一間球會。無論熱刺點做，一兩年內也不可能超越曼城稱霸聯賽，所謂保英超，也只是保前4的歐聯席位而已，那何不直接取途歐聯/歐霸封王？歐霸分量較輕但可吊命，歐聯冠軍夠說服任何球星加盟，而且途程比聯賽短又有淘汰賽，偶然性（即係爆冷機會）較高，識揀一定知點揀。

然則會否搞到歐戰無冠之餘，英超又前4不入？確有風險，但熱刺向來財政穩健，就算興建球場的貸款涉及參戰歐聯的保證，失落一兩季也估計問題不大。想穩陣啲，今晚迎擊剛獲尼高路簡迪續約至2023年的三哥車路士……輸都唔會攞命，皆因保前4的目標對手，實屬阿仙奴及曼聯（唔准笑）。換言之，周中歐聯在溫布萊火併國米，以及下輪英超出征兵工廠，或成熱刺今季成敗分水嶺。

蘇柏高球評：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。