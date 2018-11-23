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2018年11月23日星期五
杜奧巴宣告掛靴 告別廿載球員生涯 感激摩連奴知遇之恩
挫埃及新星 今鬥世界二姐 陳浩鈴爭闖4強平港隊最佳
大埔或為亞協踢附加賽上訴
PSG需時評估尼馬麥巴比傷勢
賓特拿放棄上訴入獄50日
占士領湖人倒戈騎士 主場球迷鼓掌迎接
3將港高球賽首日並列榜首
體壇快訊﹕古碧沙傷癒來季復出戰F1
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【明報專訊】（請看附圖）
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杜奧巴宣告掛靴 告別廿載球員生涯 感激摩連奴知遇之恩
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大埔或為亞協踢附加賽上訴
PSG需時評估尼馬麥巴比傷勢
賓特拿放棄上訴入獄50日
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