杜奧巴宣告掛靴 告別廿載球員生涯 感激摩連奴知遇之恩

綽號「魔獸」的杜奧巴，早前以班主兼球員身分，帶領鳳凰城展翅成今季美國次級聯賽（USL）西岸盟主，但在總決賽功虧一簣，當時外界已指該仗是他生涯最後一戰。這科特迪瓦前鋒昨在社交網站，發布一張童年時跟隊友在球場的合照，並發表退役感言確認告別球員生涯：「當我回想過去20年的職業生涯，再看這張照片，最重要還是這段旅程塑造了我，真正成長為一個男人。」

難忘歐聯奠勝捧盃 嘆最佳劇本

杜奧巴的職業生涯在球會及國家隊共上陣783場，射入362球，出席3屆世界盃決賽周及兩度當選非洲足球先生。他在法國的勒芒出道，生涯後期先後效力上海申花、加拉塔沙雷及蒙特利爾衝擊，但要數到最光輝一頁，還是自2004年起轉投車路士。

兩度效力「藍戰士」的杜奧巴，9季內在各賽事上陣381場攻入164球，兩奪英超金靴獎，為球隊分別4奪英超冠軍及足總盃等。不過數到代表作，還是他在2012年為車路士歷史性高舉歐聯獎盃。當年歐聯決賽鬥拜仁慕尼黑，「魔獸」不但完場前頂入扳平一球，最終在互射12碼階段更操刀奠勝一球，也是他首次效力車路士的最後一仗。難怪杜奧巴近日接受英國廣播公司（BBC）訪問時，也指這是他最驕傲的時刻：「如果這是一套電影，我不知道如何能寫出更佳的劇本。」

續活躍球圈 未定是否執教鞭

同時，杜奧巴不忘感激恩師摩連奴，當年以2400萬鎊（約2.4億港元）高價把他帶到英超：「他可以買世上最好的球員，但當時他只說『這是我想要的人』，這令你覺得自己很特別，我一直想報答他。2400萬鎊是很貴的價錢，大家起初都在懷疑，當我離開時，從大家反應，我認為這筆在我身上的投資已回本了。」杜奧巴在2015年季後赴美職，其後在美國聯賽助青年發展，自言現在是退役最合適時候，並透露未來將繼續活躍球圈，營運在非洲的個人足球基金，但未決定會否執教鞭。

（英超消息）