傑志跨季31場不敗告終 三度輸死球 主場1:3負富力R&F

兩軍初段未見威脅埋門。23分鐘，富力憑梁諾恆接應伊達罰球門前建功先拔頭籌。不過富力的領先優勢僅維持7分鐘，主隊由費蘭度妙傳予盧卡斯左路施射扳平。盧卡斯在入球後1分鐘即得到另一機會，惟禁區內施展倒掛僅僅斜出。盧均宜之後因侵犯昔日同袍林柱機領黃，半場雙方打成1：1平手。

伊達傳射居功 梁諾恆梅開二度

兩軍換邊後依然勢均力敵，58分鐘，伊達罰球直射中鵠，助富力再度領先。落後的傑志隨即變陣，改踢3後衛加強攻力。66分鐘，費蘭度射門被對方門將撲出後，盧卡斯衝前補射惜無功而還。76分鐘，伊達再次展現「死球專家」本色，開出右路角球造就梁諾恆頂入梅開二度。傑志其後換入前巴西小國腳羅拔亦於事無補，傑志自去年1月不敵南區後，終再次在港超錄得敗績。

橫跨3季的不敗紀錄被打破，傑志主帥朱志光賽後認為，球隊在防守死球上集中力不足，埋下輸波伏線，但他指聯賽尚漫漫長路，不擔心這場敗仗會影響球隊衛冕之路。而首次倒戈即領軍打倒舊東家的盧均宜，完場後興奮得跟教練楊正光相擁慶祝，均宜透露賽前曾感到緊張，而對於曾共事多年的隊友現變成敵人，他表示：「很想跟他們繼續在球場上拚命，不想輸。」富力贏波後升上第3位，傑志則落後榜首東方龍獅4分兼多踢1場。

被指不符程序掌帥 韋特如常觀戰

至於日前被指應徵時未符程序的港足主帥加利韋特，昨晚如常入場觀戰，未被傳媒追問事件。