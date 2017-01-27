尼馬麥巴比齊掛彩 或無緣下周歐聯鬥紅軍 PSG頭痕

巴西對喀麥隆的友賽於英格蘭的米爾頓凱恩斯上演。尼馬開賽7分鐘於禁區外起右腳射門後觸傷鼠蹊，1分鐘後由李察利臣入替，這名愛華頓箭頭於完半場前一「槌」定音，令「森巴兵」以1：0小勝，世界盃後連續6場友賽不失球下勝出。尼馬賽後在社交網站Instagram報平安：「我認為傷勢不嚴重，感謝祝福我能早日康復的球迷。」惟巴西「軍醫」拉斯馬說：「尼馬感到不舒服。他將需要多些傷勢檢查和做掃描，但原則上這次受傷並不嚴重，不用長期養傷。」

巴西李察利臣法國基奧特同奠勝

世界盃冠軍法國主場碰烏拉圭一役，基利安麥巴比於35分鐘接應直線傳送後，與敵軍門將馬田甘賓拿碰撞倒地傷及右肩膀被迫退下火線，而昨仗掛帥的基奧特則在52分鐘操刀12碼得手，取得個人4場國際賽以來首個「士哥」下，使法國以1球勝出。教練迪甘斯說：「肩膀受傷令麥巴比痛楚，將需要一些傷勢檢查，但情况並不嚴重。」法國上仗在歐洲國家聯賽A1組以0：2敗走荷蘭及埋下無緣出線4強的禍根。

尼馬麥巴比歐聯共貢獻5入球3助攻

縱使PSG前鋒麥巴比及尼馬的傷勢雖同稱並不嚴重，但仍或缺席周六法甲迎戰圖盧茲，以及下周三歐聯C組大戰客軍利物浦兩場比賽，事實是PSG暫於歐聯4戰得5分排第3，落後同得6分的榜首拿玻里和次席利物浦1分，故與「紅軍」之戰堪稱是出線16強的其中一場生死戰。PSG的最後一場歐聯分組賽將會作客只少他們1分的榜末球隊貝爾格萊德紅星。麥巴比及尼馬迄今在歐聯已共入5球和貢獻3次助攻，同佔PSG總入球及總助攻的一半。