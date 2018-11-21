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2018年11月21日星期三
末段入兩球逼和德國 反壓法國 荷蘭上歐國聯尾班車
日本4球炒吉爾吉斯 森保一5戰4勝
挪威升B級 捷克險勝留班
世界盃明年1月再臨香江 李慧詩主場雙線衝牌
歐氏姊弟齊失利 主場32強止步
傑志補賽迎富力 盧均宜首倒戈
傳曼聯明夏訪港踢熱身賽
費活特明粉嶺獻技
體壇快訊：東方挑燈主場戰ABL
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【明報專訊】（請看附圖）
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