世界盃明年1月再臨香江 李慧詩主場雙線衝牌

門票周五開賣 最低定價$30

香港明年1月25至27日主辦世盃分站，11月再演下一賽季分站賽事，兩站皆計算2020年東京奧運積分。「牛下女車神」李慧詩在今季首兩站掃走2金1銀，表明主場出戰會以兩牌為目標：「近期留港忙學校功課，訓練上則落力提升速度耐力，待明年1月出戰亞洲賽及世盃新西蘭站，希望提升至最佳狀態回港爭奪凱林賽（又稱競輪賽）及爭先賽獎牌。」

她又表示，希望推前爭先賽200米資格賽時間，雖然現時手握的10.571秒亞洲紀錄，與世界紀錄10.384秒仍有距離，但會以此為目標。而男子麥迪遜亞運冠軍張敬樂、梁峻榮，去季於世盃白羅斯站奪金，但前者表示在奧運搶分周期，競爭更激烈，會先以主場爭牌為目標。香港單車總會主席梁鴻德則透露，已初步與無綫電視達成直播協議，將爭取直播港隊重點爭牌項目。賽事周五起發售門票。

港隊昨晚獲總會4名會長及副會長頒發22萬亞運獎金，總教練沈金康席上表明放眼奧運，自信可悉數取下奧運場地及公路資格。