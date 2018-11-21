末段入兩球逼和德國 反壓法國 荷蘭上歐國聯尾班車

荷蘭在歐國聯A1組開戰前被看低一線，事關他們連續無緣2016年歐洲國家盃及今夏世界盃決賽周外，對手正是應屆世盃冠軍法國及爭取成績「反彈」的德國，惟荷蘭首戰敗走法國後脫胎換骨，連續兩仗共向德、法兩軍派5蛋，至昨仗雖被德國的迪姆華拿及利萊辛尼在9和19分鐘破門，卻至85分鐘先憑翼鋒昆斯普美斯快射破蛋，後由隊長華基爾雲迪積克於補時射入「窩利」，得以逼和2：2，賽後與法國4戰同得7分，並以對賽較佳得失球差壓對方出線4強。

扳平攻臣雲迪積克：若奪標更奇妙

荷蘭教練朗奴高文說：「今仗非常難打。德國上半場比較敏銳和快速，己隊下半場還擊及施壓。德國是有機會置我們於死地。縱使表現不太好，但戰鬥心與信念力足為我軍搶得1分。」他又特別提及沒有人預料荷蘭可在這分組賽首名出線，但指出「我們也不想降班，現在是夢想成真」。雲迪積克則說：「我們應該感到自豪。我們每仗都全力以赴，為國家尊嚴而戰。若在歐國聯奪標更奇妙。」歐國聯將在12月3日舉行4強抽籤，東道主葡萄牙隊、英格蘭隊、瑞士隊和荷蘭將於明年6月爭標。

路維指首80分鐘令荷蘭無入球機會

只得兩分包尾兼降班的德國方面，主帥路維說：「這就是起用年輕球員付出的代價。我們展示了80分鐘的強大，荷蘭幾乎沒有入球機會。」利萊辛尼則說：「我們讓荷蘭死裏逃生。我們本可入第3球。」總計德國今年13仗錄得4勝3和6負，勝率只約得31%。

另外，葡萄牙教練費蘭度山度士避談基斯坦奴朗拿度（C朗）的國際賽前途：「老是談他對國家隊和國家都並非好事。對協助球隊出線的國腳並不公允，談一些屬於未來的球員是重要的。」C朗自世界結束後未嘗踢國際賽，未計今晨歐國聯迎戰波蘭，葡萄牙取得3勝2負。