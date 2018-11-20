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2018年11月20日星期二
比利時反負瑞士無緣4強 歐國聯頻爆冷 列強形勢世盃後執位
意軍友賽美國 勢遣小將汲經驗
西班牙友賽小勝波斯尼亞
阿爾及利亞晉非洲盃決賽周
亞運功臣港壁賽三線報捷 歐鎮銘今伙胞姊分途爭晉級
薩維利夫挫佐高域 年終賽封王
倒戈轟51分 占士領湖人滅火
港協會長霍震霆獲頒奧林匹克銀勳章
體壇快訊：特林普北愛賽挫火箭破錦標荒
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【明報專訊】（請看附圖）
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