比利時反負瑞士無緣4強 歐國聯頻爆冷 列強形勢世盃後執位

比利時於A2組首次與瑞士交鋒小勝2：1，昨仗開賽17分鐘後更憑杜根夏薩特梅開二度，令出線形勢更好，卻被瑞士鋒將施費洛域分別在31、44和84分鐘大演帽子戲法，加上隊友列卡度洛迪古斯及尼高艾維迪先後在26和62分鐘「士哥」，客軍以2：5慘負。兩隊賽後同是3勝1負得9分，但比利時因對賽遜色而無緣4強。

20年來首負對方 馬天尼斯否認傲慢

馬天尼斯說：「傲慢？不，對方的突擊使人驚訝，我們忘記做好防守。尋找出局原因非常困難。我們開局良好，瑞士則判輸來打。」後衛梅尼亞卻說：「我認為我們比賽期間想到已出線4強。」門將泰拔高圖爾斯及杜根夏薩特則敦促球隊為未來着想，必須從這沉重敗仗領取教訓。事實是比利時賽前6仗5勝1和，近20年碰瑞士3勝1和，使這次慘負無迹可尋。

比利時的歐國聯大熱倒灶情况也在A4組出現，世盃亞軍克羅地亞完場前12分鐘內連失兩球，作客以1：2反負取得出線權的「三獅兵團」英格蘭，而同組強勢的西班牙最後兩戰同以2：3，連負英、克兩軍也教人意外。英軍主帥修夫基賽後大讚射入奠勝球的哈利卡尼，是當今最佳前鋒，又稱：「這是此級別最難打的分組賽，卻是考驗碰頂級球隊的機會。今次是己隊的重要一步。」

三獅鬥克軍追平一球惹爭議

4強將在明年6月上演，坦言明年賽事將會扣人心弦的修夫基卻又笑說：「我們或會以新英格蘭隊面目示人，但入球方式照舊來自罰球及界外球。」惟據《每日郵報》報道，卡尼入球前，連格接應界外球建功，為英軍擲出界外球的祖高美斯當時腳踏白界，故此可判「詐糊」，但克羅地亞教練戴歷表示輸得口服心服。另外，葡萄牙在A3組以不敗姿態壓意大利出線，似出現無C朗便有驚喜的定律，因C朗於兩年前的歐洲國家盃作客決戰法國時，上半場已因傷退下火線，但葡萄牙最終加時奠勝，首次封王。