體育
上一篇

GT世盃包尾 歐陽若曦下季捲土重來

【明報專訊】港產前一級方程式實習車手方駿宇，昨與「波子王」歐陽若曦分途出擊，最終在澳門格蘭披治大賽車GT世界盃，只能各以11及14名成績完賽。後者坦言不滿表現，但盼檢討後下季捲土重來。

上 / 下一篇新聞