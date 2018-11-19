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2018年11月19日星期一
三獅絕殺克軍晉歐國聯4強 卡尼做英雄 取世盃後首國際賽入球
雲迪積克撐隊友 批拉莫斯非最佳
蘇格蘭下輪撼以色列爭升班
葡軍賽和意大利提早出線 缺C朗績佳 主帥:他仍是重要一員
普巴與美斯聚餐 惹轉會巴塞疑雲
巴塞館海口開幕 會方擬明年訪當地踢熱身賽
若助富咸護級 雲帥承諾請吃麥當勞
殘陣勇士作客不敵獨行俠 今季首連敗
姚潔貞10公里賽封后
體壇快訊：港隊環福州賽奪總季軍
電視精選
孫完虎港羽賽封王 破兩年錦標荒 來年衝擊東奧資格
港壁主場出擊 誓克服新制迎好開始
GT世盃包尾 歐陽若曦下季捲土重來
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體壇快訊：港隊環福州賽奪總季軍
【明報專訊】一連5站的環福州公路多日賽昨煞科，香港單車隊「大師兄」高肇蔚平路賽段，以第11名衝線，總成績續排61位完賽，而新星馮嘉豪則以總成績12位，成為陣中最佳車手，港隊最終亦鎖定團體季軍。
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三獅絕殺克軍晉歐國聯4強 卡尼做英雄 取世盃後首國際賽入球
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