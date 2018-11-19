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體壇快訊：港隊環福州賽奪總季軍

【明報專訊】一連5站的環福州公路多日賽昨煞科，香港單車隊「大師兄」高肇蔚平路賽段，以第11名衝線，總成績續排61位完賽，而新星馮嘉豪則以總成績12位，成為陣中最佳車手，港隊最終亦鎖定團體季軍。

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